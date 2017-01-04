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Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам

Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке обратился к «всегда искренне сочувствующим и сострадательным россиянам, которые совсем ничего не слышали об Эрвине Ибрагимове, похищенном полгода назад в оккупированном Крыму, - передает replyua.net.

Муждабаев пишет: «Дорогие всегда искренне сочувствующие и сострадающие всем россияне! Если позволите, я немного поправлю вас. Это правильно вот так пишется, как сделала моя коллега, крымскотатарская журналистка. Мы не забываем про честных россиян, мы восхищаемся ими, переживаем за них. И вы, переживая за порядочных россиян, не забывайте про точно таких же украинцев, иначе получается подло, вы не находите?».

Он напоминает, что Эрвин Ибрагимов был похищен российскими спецслужбами, и то, что это произошло в Крыму, и то, что он крымский татарин, не делает Эрвина человеком второго сорта, которого не нужно требовать искать. Он пишет: «Эрвин — член исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Его посадили в машину люди в камуфляже в оккупированном Бахчисарае, он пропал не во ФСИНе, и прошёл уже не месяц, а больше, чем полгода. Найдите минуту, прочитайте об Эрвине и о крымских татарах в Интернете. Возможно, вам станет стыдно за вашу страну, вы ужаснетесь тому, что она репрессирует захваченный ею в заложники народ, и вы тоже начнете нам сострадать. Надежды у меня уже мало, но пока она есть, я не устану говорить вам правду в глаза».
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