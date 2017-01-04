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Муждабаєв до росіян: надії мало, але, можливо, вам стане соромно

Муждабаєв до росіян: надії мало, але, можливо, вам стане соромно
Громадський активіст і блогер Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Фейсбук розповів що саме відрізняє українців від так званих російських лібералів, - про це повідомляє replyua.net.

Муждабаєв нагадує, що поруч з ім’ям Ільдара Дадіна (громадського активіста з РФ, який пропав безвісти місяць тому під час відбування покарання) має обов’язково стояти ім’я Ервіна Ібрагімова. Журналіст нагадує російським лібералам, що українці не перестають перейматись долею чесних росіян. У свою чергу, чесно було б, якби росіяни не забували про українців.

Наприклад, немає жодних сумнівів, що Ервіна викрали російські спецслужби. Більше півроку тому люди, одягнені в камуфляж, всадили його до автівки в окупованому Бахчисараї. З того часу про нього нічого не відомо. Те, що Ервін – кримський татарин, не робить його людиною другого сорту. Те, що він зник на території Криму, не означає, що його не варто шукати. Муждабаєв наголошує, що росіяни мали б знайти хвилинку і пошукати в інтернеті інформацію про Ервіна та інших кримських татар – це було б справедливо. Хоча це і малоймовірно, але можливо громадянам Російської Федерації стане соромно за свою державу, яка репресує людей на окупованих територіях, - зауважує журналіст.
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