Один из кандидатов занять президентское кресло во Франции Марин Ле Пен, согласно заявлению парламентария Рефата Чубарова, который также является лидером крымских татар, своими высказываниями по Крыму отмывает те средства, которые были одолжены ей Владимиром Путиным, о чем сообщает «24 канал».
Как информирует replyua.net, один из лидеров крымских татар, являющийся нардепом ВРУ Рефат Чубаров заявил, что он очень сомневается в том, что Марин Ле Пен сможет выиграть выборы президента во Франции, хотя она занимала деньги именно на осуществление кампании, которую нужно провести непосредственно перед голосованием. При этом Чубаров заявил: «Российская Федерация выдала Марин Ле Пен займ в размере девяти миллионов. И хоть документально эта сделка была проведена через чешско-российский банк, об этом все знают. К этим выссказываниям Марин Ле Пен нужно относиться как к мнению, которое было куплено Россией».
В это же время Чубаров подчеркнул, что не глядя на утверждение о законности действий Российской Федерации на украинском Крымском полуострове, Ле Пен все же проговорилась, употребив слово «аннексия», что означает не иначе, как насильственное присоединение. Так что ее выражение – «справедливая аннексия», как минимум выглядит странным.