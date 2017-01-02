Крымский Бандеровец о новогодней ночи в Новоозерном Сакского района

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, как прошло празднование нового года в поселке городского типа Новоозерное в Сакском районе Евпатории. По его словам, то, что произошло, до оккупации себе даже представить было сложно, - передает replyua.net.
Блогер сообщает, что в новогоднюю ночь на площади оккупированного города проходило унылое празднование – на площади установлена елка, под ней «дед мороз» с микрофоном, людей вокруг мало. Однако, то, что случилось далее, сложно себе представить даже в самые плохие дни жизни поселка до оккупации – к «деду морозу» подошла женщина, взяла у него микрофон и заявила собравшимся на площади: «Я частный предприниматель Новоозерного. Прошу всех, кто скуплялся у меня перед Новым годом в долг, вернуть деньги. Пока прошу, еще не угрожаю».
Крымский Бандеровец пишет: «Больше всего в этой истории шокирует не то, что люди покупали на новый год продукты в долг, а то, насколько обыдлячилась и деградировало общество в оккупированном Крыму, если предприниматель позволила себе так бесцеремонно испортить праздник всем присутствовавшим». Блогер сообщает: «Так и хочется сказать: «Дожились!» Наверное, все кто покупал у этой женщины продукты, рассказывал своим родным и близким с материковой Украины, что они богаты и счастливы, а Путин – Бог». Крымский Бадеровец также пишет, что есть из оккупированного Крыма и положительные новости – на Новый год по украинскому времени отовсюду были слышны звуки петард и фейерверков.