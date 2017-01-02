Аксьонова розлютило святкування дня народження Бандери: Людожери

Святкуючи день народження головного українського націоналіста Степана Бандери та влаштовуючи в честь цього смолоскипну ходу українці власноруч знищують державність та власний імідж перед світовим товариством. Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив самопроголошений керівник Кримського півострова Аксьонов Сергій, інформує replyua.net.
«За недоброю традицією останніх років, новий рік на Україні відзначають святкуванням дня народження нациста та ката Степана Бандери. Його ідеологічні нащадки сьогодні фактично знищують державність України та ставлять хрест на своєму міжнародному іміджу», - сказав він. «Головна проблема цього народу полягає в тому, що бандерівська людоїдська ідеологія сьогодні знаходиться на державному рівні», - додав Аксьонов.
В той самий час кремлівський підлеглий назвав «бандерівщину» всесвітнім позором народу України. При тому він навів паралелі з Нюрнбержським процесом. «Восени 1949 року Верховний суд Радянського союзу вині вирок Степану Бандері – смертна кара», - розповів Аксьонов. Також він виразив сподівання, що Україну чекає відповідь. «Я переконаний, що ідеологічних нащадків Бандери, які зараз проживають в Україні, чекає подібне покарання», - додав фейковий лідер Криму.