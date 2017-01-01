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Джемилев: судьба Крыма будет разрешена в этом году

Джемилев: судьба Крыма будет разрешена в этом году
Согласно мнению одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, в вопросе освобождения Крымского полуострова от оккупантов из Российской Федерации, наступивший 2017 года станет таким, который определит судьбу Крыма.

Как информирует replyua.net, сообщение с такой информацией в своем аккаунте в «Фейсбуке» обнародовал Мустафа Джемилев, нардеп, бывший глава Меджлиса крымскотатарского народа. Согласно информации, предоставленной народным депутатом украинского парламента, Украинское государство получает большую поддержку от партнеров, на которых можно полагать свои надежды, которые поддерживают ее в возрождении правды.

Так, в своем сообщении Джемилев отметил: «Украинское государство получает поддержку от хороших товарищей, которые совместно с нами настаивают на нашей свободе и правах, имея за основу принципы цивилизации, а также всячески нас поддерживают, помогая отстоять справедливость». В это же время народный избранник высказал убежденность в том, что в наступившем году Украина, благодаря крепкому единству, сможет победить, пройти все вызовы и угрозы. Кроме того Мустафа Джемилев отметил, что в истории Крымского полуострова 2017 год станет решающим вопросе по освобождению (деоккупации) Крыма.
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