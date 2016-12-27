Если бы не аннексия, через год-два сервис в Крыму был бы близок к сервису Хорватии, – экономист

Пришло сильное государство, которое говорит на языке войны и силы. В Украине чиновники лишний раз не лезли в дела людей, не спрашивали, откуда у них деньги, а люди не спрашивали, откуда у них. Крымчане могли свободно распоряжаться собственным жильем, сдавать его в наем, получать весомые деньги за сезон. Теперь в России на законодательном уровне запрещено сдавать жилье, либо выдвинуты такие условия, которые не дают возможности это делать. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал экономист Тарас Загородний.
«Российские законы бьют и по мини-гостиницам, потому что сейчас в Крым фактически приезжают люди бюджетные, которые не селятся в гостиницах, а предпочитают старые советские санатории, едут по профсоюзным путевкам, скромно питаются. Сколько бы ни жаловались на сервис в Крыму до аннексии, но через год-два он был бы близок к Хорватии», – отметил Тарас Загородний.
Эксперт отмечает, что именно бизнес двигал Крым вперед. Сейчас гостиницы могут и сноситься, потому что главное – застройка берега Крыма. Пляжи закрываются, чтобы использовать побережье в своих целях. Тарас Загородний прогнозирует, что будет и варварская застройка заповедников, потому что они уже переведены в такую собственность, что там можно творить, что угодно, никто не собирается учитывать интересы самих крымчан.