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Російський науковець-геолог: будівництво Керченського мосту неможливе

Російський науковець-геолог: будівництво Керченського мосту неможливе
Член Російської академії наук Юрій Медовар в інтерв’ю журналістам пояснив чому розрекламоване російськими ЗМІ будівництво мосту через Керченську протоку не має під собою реальних перспектив, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів видання «Гордон».

Так, науковець зауважує, що ще за радянських часів розглядався проект будівництва Керченського мосту. Тим не менш, його повернули як абсолютно нереальний. Справа в тому, що геологічна структура тієї місцевості доволі складна – карстові пустоти, над якими шар донних накопичень до вісімдесяти метрів у товщину. Крім того, там спостерігається грязьовий вулканізм та є шість водоносних горизонтів. Відповідно до попередньо оприлюднених проектів, будівничі Керченського мосту планують забивати сваї, на яких має триматись міст – проте вже перші спроби показали, що карстове дно поглинає ці сваї. Ще однією проблемою для потенційного мосту стане льодохід – навесні величезні крижані тороси з Азовського моря зносять все на своєму шляху.

Науковець наголошує, що Керченський міст, навіть якщо його вдасться звести, чекає така ж доля як на два мости в Ростові та міст у Борисоглібську – останній поховав під своїми руїнами навіть власних будівельників. Саме з огляду на всі перелічені проблеми проект мосту до окупованого Криму й досі не отримав висновку наукової експертизи – ніхто не хоче брати на себе відповідальність за позитивний висновок, а дати негативний висновок всі бояться. Ця ситуація – закономірний наслідок послідовного знищення науки в РФ, - зауважує вчений.
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