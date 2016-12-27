Оккупационные власти Крыма незаконно содержат украинского патриота в СИЗО

Крымский Бандеровец сообщает, что сегодня оккупационные суд Крымского полуострова продлил содержание украинского активиста, патриота Владимира Балуха в следственном изоляторе до 5 февраля 2017 года, - передает replyua.net.
Владимир Балух был арестован в своем доме 8 декабря 2016 года в связи с тем, что во время обыска на чердаке его жилища были якобы обнаружены боеприпасы и тротиловые шашки. Адвокат Балуха сообщает, что эти незаконные предметы были подброшены его подзащитному ФСБ-шниками, а также что при юридическом оформлении обыска были совершены грубые нарушения процессуального уголовного права – понятые не подтвердили, что видели, как следователи обнаружили боеприпасы и тротил. Поводом для обыска и задержания стали абсолютно законные действия самого украинского патриота – за несколько дней до этих событий он повесил на фасаде своего дома табличку с надписью «Вулиця Героїв Небесної Сотні 18».
Балух был помещен под стражу на основании решения суда до 6 января, а сегодня пребывание его под стражей было продлено до 5 февраля. Сторона защиты пыталась обжаловать оба решения, однако суд отклонил ее ходатайства. Пребывание Балуха в переполненной камере в СИЗО крайне негативно сказывается на его здоровье – с каждым днем ему становиться все хуже, у него бронхит и боли в спине.