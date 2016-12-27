Блогер: Крым для России – это военная база и немного пляжа

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Известный российский блогер и экономист Тарас Загородний вэфире одного из украинских телеканалов рассказал какая сейчас ситуация на оккупированном украинском полуострове.По словам Тараса Загороднего, количество предприятий в Крыму уменьшилось чуть ли не в 10 раз. Это действующие предприятия, которые есть еще на бумаге, но не значит, что они еще работают. «Точную статистику мы не получим из-за оккупации Крыма. Предпринимательство в той парадигме, которую Россия определила для развития Крыма, является априори чуждым элементом. Предприниматель самостоятельный, много думает, много знает, много понимает. В России извлекли урок, что Майданы в Украине делались предпринимателями. Сначала вышел малый и средний бизнес, а потом и олигархи подключились», – отметил блогер.Тарас Загородний акцентировал внимание на том, что экономика Российской Федерации живет созданием максимально зависимых от государства групп. Максимальное количество людей должно быть трудоустроено государством – это чиновники, нефтянка, газовый бизнес, силовики. Зависимый человек – подконтрольный человек. Блогер уверен, что Россия не собирается развивать полуостров – для нее это в первую очередь военная база: 100 тысяч военных и еще может быть 200-300 тысяч людей, которые будут обслуживать инфраструктуру для этих военных. Сознательная политика по выдавливанию бизнеса и сокращению рабочих мест, приводит к тому, что лишние люди выдавливаются с полуострова. «Ничего удивительного нет, что именно по бизнесу начинается первый удар, потому что он неподконтролен, создает рабочие места. Поэтому он уничтожается крупными холдингами, которые «убивают» любую конкуренцию. Экономика Крыма «зачищается». Скорее всего, предприниматели будут уезжать – они не пойдут по найму работать или чиновниками», – резюмировал Тарас Загородний.