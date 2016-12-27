Блогер: російське «будівництво століття» з тріском провалилось

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Блогер Олександр Коваленко уважно спостерігає за ходом «будівництва століття» - спробами Російської Федерації звести міст, який би з’єднував Кубань та окупований Кримський півострів, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів сторінки експерта в Фейсбук.Так, блогер нагадує, що проект Керченського мосту передбачає прокладення на ньому ще й нитки залізниці. Тим не менш, наразі незрозуміло хто саме цю залізницю будуватиме. Так, заявку на перший з оголошених конкурсів подало лише Акціонерне товариство «Залізниця Якутії», але далі початкового етапу справа не просунулась, бо підприємство не пройшло кваліфікаційного відбору. Відтак, російському уряду довелось оголошувати новий конкурс. Але і він не виявив переможця, бо цього разу кількість поданих заявок була рівня нулю!Блогер зауважує, що зараз сума контракту в шістнадцять мільярдів дев’ятсот мільйонів рублів перестала бути серйозною і ризикувати заради них потраплянням під санкції ніхто не хоче. Тож, у чистому підсумку, на носі 2017 рік, а тих, хто зголосився б будувати залізницю на Керченському мосту, ніяк не вдається відшукати. Можна ще трохи потерпіти, а там і деокупація почнеться, - іронізує блогер.