В Крыму зафиксировано падение заработной платы

По состоянию на октябрь текущего года средняя заработная плата в Крыму по данным всех предприятий и организаций составила 24,9 тысяч рублей, и это почти на пять процентов меньше, чем в сентябре 2016 года.
Как передает replyua.net, такие данные приводит Крымстат в новом отчете. По сравнению с октябрем прошлого года средняя зарплата на полуострове увеличилась всего на 3,6 процентов. В отчете Крымстата говорится о том, что индекс реальной зарплаты на полуострове в октябре этого года по сравнению с показателями сентября составил всего 94,3 процента, по сравнению с показателями октября прошлого года – 95,3 процента. В период с января по октябрь текущего года реальная зарплата в Крыму возросла только на 2,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Кроме того, на полуострове растет размер задолженности по зарплатам – по состоянию на начало декабря сумма задолженности увеличилась до 72 миллионов 219 тысяч рублей. Что касается цен на различные услуги, товары и продовольственную продукцию, то они растут намного быстрее, чем зарплаты. Крымчане постоянно жалуются на рост цен на основные продукты и на коммунальные услуги.