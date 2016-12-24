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Шендерович: ворованное всегда приходится отдавать

Шендерович: ворованное всегда приходится отдавать
Виктор Шендерович, известный российский писатель, высказал мнение о том, что Россия обязана вернуть аннексированный Крым в состав Украины, передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.

По словам писателя, его позиция отличается от позиции Алексея Навального, и он считает, что все ворованное необходимо возвращать владельцу. «То, что получено незаконным способом, надо вернуть. Это, конечно, в том случае, если хочется выйти из нелегитимной зоны и перестать находиться в сером поле. Путин продолжает усиливать националистические настроения, и он играет на руку националистам и правым в Украине. Поэтому просто так уйти из Крыма уже не получится», считает писатель. По его мнению, если так произойдет, в Крыму начнется насилие, которое, возможно, перерастет в гражданскую войну.

«В Крыму было много чего – и ошибки украинских властей, и глупости, но никогда не было крови, однако такой вариант не исключен. Я не знаю, как Россия уйдет из Крыма. Наверняка, это не закончится только украинизацией языка и лексикой», уверен Шендерович.
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