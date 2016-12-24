Пограничники: авиация РФ снова активизировалась на админгранице с Крымом

Сотрудники пограничной службы Украины заявили о том, что накануне, 23 декабря, была зафиксирована повышенная активность российской авиации на административной границе с Крымом.
Как передает replyua.net с ссылкой на представителей пресс-службы Госпогранслужбы Украины, накануне пограничники Херсонского и Бердянского отрядов зафиксировали сразу пять российских вертолетов, пролетавших недалеко от границы. Пограничники отметили, что российские Ми-8 кружили над территорией аннексированного Крыма и подлетали близко к административной границе. Однако Ми-8 ни разу не пересекли воздушное пространство Украины. Во время каждого такого полета украинские пограничники информировали свое руководство.
Также в пресс-службе добавили, что рядом с административной границей с Крымом вчера было зафиксировано перемещение военной техники ВС России. На морских участках пограничники наблюдали за перемещением катеров на воздушных подушках, из некоторых катеров проводилась посадка и высадка военных рядом с позициями российских войск.