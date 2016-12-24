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Путин и Эрдоган обсудили убийство российского посла

Путин и Эрдоган обсудили убийство российского посла
Reuters пишет, что сегодня президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили инцидент, произошедший накануне, в ходе телефонного разговора. СМИ сообщают, что Эрдоган представил российскому лидеру обновленную информацию о расследовании убийства Андрея Карлова, - передает replyua.net.

Президент Турции проинформировал Путина о том, как идет расследование убийства Карлова в Анкаре экс-полицейским. Также было отмечено тесное сотрудничество между российскими и турецкими правоохранительными органами и спецслужбами.

Кроме этого, лидеры двух держав обсудили ситуацию в Сирии. По заявлением СМИ, и Путин, и Эрдоган довольны результатами операции по эвакуации гражданского населения из Восточного Алеппо, которая завершилась накануне. По словам Эрдогана, проведение этой операции создало благоприятные условия для начала процесса мирного урегулирования, предполагающего полное завершение боевых действий на территории Сирии. Российские СМИ сегодня сообщали, что в Сирию был направлен дополнительный батальон российских контрактников, который находится вблизи авиабазы в Алеппо.

Как сообщалось ранее, полная эвакуация гражданского населения из Восточного Алеппо завершилась вчера. Информационное агентство «Аль-Джазира» сообщало, что отдельные повстанцы и мирные жители не захотели покидать город, в связи с чем они подверглись расстрелу за неповиновение.
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