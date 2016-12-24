Мешканці окупованого Севастополя шоковані новими тарифами на електроенергію

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Мешканці окупованого Севастополя ознайомились з новими тарифами на енергопостачання – тепер місячний платіж сягне розміру середньої зарплати, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів ресурсу «Примечания».Так, журналісти окупованого Севастополя моніторять реакцію в соціальних мережах на нові тарифи, які в місті набудуть чинності з першого січня 2016 року. Особливу проблему становить відсутність диференціації для споживачів. Раніше, ще за українською традицією, для споживачів, які не мають газового чи центрального опалення і для обігріву приміщення і приготування їжі послуговуються електроприладами, встановлювався пільговий тариф. Навіть після кількох хвиль зростання тарифів ціна за електроенергію залишалась більш-менш прийнятною – на період з жовтня по квітень особи, які вклались в ліміт три з половиною тисячі кіловат/годин, мали сплатити по рублю тридцять п’ять копійок за кіловат. Відтепер для всіх категорій споживачів тариф стане однаковим: до двохсот п’ятдесяти кіловат/годин – рубль вісімдесят шість копійок, до шестисот кіловат/годин – два рублі двадцять п’ять копійок та понад шістсот кіловат/годин – п’ять рублів сорок копійок.Користувачі соціальних мереж діляться розрахунками – якщо раніше за споживання у зимові місяці у середньому трьох тисяч кіловат/годин на місяць потрібно було сплатити чотири з хвостиком тисячі рублів, то відтепер такий же рівень споживання обійдеться в п'ятнадцять тисяч рублів. Яким чином оплатити такі рахунки, якщо п'ятнадцять тисяч – це середня місячна зарплата для окупованого Севастополя – невідомо.