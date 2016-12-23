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Проблеми окупації: у Севастополі насторожені засиллям чиновників з Пензи

Проблеми окупації: у Севастополі насторожені засиллям чиновників з Пензи
Кримський політичний оглядач Геннадій Кравченко для ресурсу «Крим.Реалії» підготував матеріал про дивну «привабливість» для пензенських чиновників окупованого Севастополя, - про це інформує replyua.net.

Так, оглядач наголошує, що нині у Севастополі на найвищих посадах в окупаційному «уряді» працюють В’ячеслав Гладков та Юрій Кривов – обидва вихідці з Пензенської області. Чиновники навіть не приховують, що були призначені «за знайомством» з так званим «губернатором» Севастополя Дмитром Овсянніковим. Один із заступників «губернатора» займається зв’язками з громадськістю, тоді як другий курує соціальний сектор. Незважаючи на численні скандали (наприклад, останній з них стосувався готелю «Ізумруд», заплатити за проживання у якому чиновники не спромоглися), чоловіки продовжують працювати в «уряді» окупованого міста.

Оглядач називає це продовженням тенденції до «видавлювання» місцевих мешканців зі всіх значимих сфер економіки та управління. Крім того, чиновники залучають до роботи своїх земляків – наприклад, понад дев’яносто відсотків ялинок, проданих в окупованому Криму, привезено з Пензи – за півтори тисячі кілометрів, а конкурс на реконструкцію стадіону в Балаклаві «виграло» ТОВ «Гражданпроект», зареєстроване в Пензі. Відтак, це ще один доказ чіткої тенденції – севастопольці відтепер не будуть керувати власним містом.
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