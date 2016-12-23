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Жителям Крыма выдали 50 тысяч загранпаспортов в Украине после аннексии

Жителям Крыма выдали 50 тысяч загранпаспортов в Украине после аннексии
За два с половиной года, прошедших с момента присоединения Крыма к России, граждане аннексированного полуострова получили на материковой Украине 53 тысячи загранпаспортов, передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины подчеркнули, что речь идет о загранпаспортах украинского образца. В год аннексии, в 2014, крымчанам выдали больше одиннадцати тысяч паспортов, в 2015 году их количество возросло до 25 тысяч, и по итогам текущего года жители Крыма оформили еще 16,5 тысяч загранпаспортов. По словам представителей пресс-службы, граждане Украины, проживающие на территории аннексированного полуострова, по-прежнему могут обращаться в миграционную службу Украины и оформлять паспорта на равных вместе с гражданами, проживающими на материковой Украине, если у крымчан имеются на руках соответствующие документы.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты, страны Евросоюза, а также некоторые другие государства заявили о том, что не признают российский статус полуострова и не пустят на свою территорию граждан, зарегистрированных в Крыму, с паспортами гражданина РФ.
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