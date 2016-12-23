В российских учебниках по истории появится информация о «крымской весне»

Григорий Иоффе, глава Общественной палаты Крыма, заявил о том, что Министерство науки и образования РФ одобрило идею палаты о внесении в учебники истории России информации о «крымской весне», передает replyua.net со ссылкой на радио "Спутник в Крыму".
По словам Иоффе, Общественная палата Крыма настояла на том, чтобы внести в школьную литературу тему, которая связана с присоединением полуострова к России. «К сожалению, нам приходится констатировать, что в РФ по-прежнему очень много людей, который считают, что в Крыму проходил не законный референдум, а какая-то аннексия. Они не очень хорошо думают о референдуме вслед за вражескими пропагандистами. Мы им объясним, что произошло на самом деле», заявил Иоффе.
Также он отметил, что на полуострове уже создали специальную группу, куда войдут историки, ученые, преподаватели крымских школ, директора учебных заведений и члены Общественной палаты. Они будут вместе составлять «правильную информацию», и совсем скоро в учебниках по истории появится раздел «Возвращение Крыма в состав РФ».