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Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха
Крымский Бандеровец пишет, что сегодня в отношении украинского активиста, крымчанина Владимира Балуха оккупационный суд Крыма вынес решение, которым отклонил жалобу защиты, - передает replyua.net.

Блогер сообщает, что так называемый «Верховный суд Крыма», рассмотрев сегодня жалобу адвоката Балуха на постановление об избрании меры пресечения, принял решение об ее отклонении. Таким образом, оккупационный судебный орган оставил в силе назначенную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщалось ранее, Балуха арестовали 8 декабря в его собственном доме после обыска, во время которого на чердак его жилища подбросили боеприпасы и тротиловые шашки. В отношении украинского активиста заведено уголовное дело, его подозревают в незаконном хранении боеприпасов и оружия (ст. 222 ч.1 УК РФ).

Балух пребывает в СИЗО уже две недели, состояние его здоровья сильно ухудшилось. Камера, в которой его содержат, переполнена. Правозащитники заявляют, что все действия оккупационных властей в отношении Балуха незаконны – это уже третий арест. Они отмечают, что дело против него явно сфабриковано и имеет политический характер.
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