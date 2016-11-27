Чубаров напомнил о важной годовщине

Рефат Чубаров, председатель Меджлиса, в эфире телеканала Киев напомнил всем, что 99 лет назад была провозглашена Крымская народная республика, информирует replyua.net. По словам Чубарова, завтра крымский народ будет отмечать 99-летнюю годовщину со дня провозглашения Крымской народной республики.
«Крымскую народную республику провозгласил Курултай крымскотатарского народа в 1917 году. Тогда на съезде выступил 32-летний Номан Челебиджихан, который говорил, что необходимо построить крымскую Швейцарию, где народы смогли бы объединиться в единый букет», подчеркнул Чубаров. Также глава Меджлиса рассказал о Челебиджихане. По его словам, он родился в семье муллы в 1885 году, учился в Санкт-Петербурге, Стамбуле и Бахчисарае, принимал участие в революционных и просветительских организациях молодежи Крыма.
Кроме того, этот человек является автором гимна крымских татар. После революции его избрали муфтием Крыма, а потом он стал председателем Курултая. В феврале 1918 года он был убит в севастопольской тюрьме матросами. Тело Челебиджина после убийства сбросили в море.