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Чубаров напомнил о важной годовщине

Чубаров напомнил о важной годовщине
Рефат Чубаров, председатель Меджлиса, в эфире телеканала Киев напомнил всем, что 99 лет назад была провозглашена Крымская народная республика, информирует replyua.net. По словам Чубарова, завтра крымский народ будет отмечать 99-летнюю годовщину со дня провозглашения Крымской народной республики.

«Крымскую народную республику провозгласил Курултай крымскотатарского народа в 1917 году. Тогда на съезде выступил 32-летний Номан Челебиджихан, который говорил, что необходимо построить крымскую Швейцарию, где народы смогли бы объединиться в единый букет», подчеркнул Чубаров. Также глава Меджлиса рассказал о Челебиджихане. По его словам, он родился в семье муллы в 1885 году, учился в Санкт-Петербурге, Стамбуле и Бахчисарае, принимал участие в революционных и просветительских организациях молодежи Крыма.

Кроме того, этот человек является автором гимна крымских татар. После революции его избрали муфтием Крыма, а потом он стал председателем Курултая. В феврале 1918 года он был убит в севастопольской тюрьме матросами. Тело Челебиджина после убийства сбросили в море.
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