Россия развернет в Крыму комплексы космического контроля

Крым.Реалии сообщает, что власти России сегодня заявил о намерении развернуть на территории оккупированного полуострова новые комплексы системы контролю космического пространства над полуостровом. Аналогичные комплексы также будут установлены в Бурятии, на Дальнем Востоке и Алтае – отметил заместитель командующего космическими войсками ВКС РФ.
Как передает replyua.net, военное ведомство РФ заявило о намерении развернуть на территории страны сеть новейших комплексов, которые позволят контролировать космическое пространство над Крымом. Андрей Ивашина подчеркнул, что эти комплексы являются сверхновыми разработками и позволят во много раз увеличить боевые возможности РФ. Ивашина также добавил, что комплексы имеют принципиально новую элементную базу и позволяют контролировать космическое пространство в большом диапазоне высот и по всем наклонениям.
Напоминаем, что вчера Министерство обороны Украины заявило, что намерено 1 и 2 декабря провести ракетные испытания вблизи Симферополя, на что РФ отреагировала официальной нотой протеста и заявила, что «эти ракетные испытания нарушат суверенное воздушное пространство России». Секретарь РНБО Укрины заявил, что украинские войска проведет ракетные испытания исключительно в своем воздушном пространстве, которое располагается к западу от Керченского пролива, и попросил российскую сторону воздержаться от «истерик и провокаций по этому поводу».