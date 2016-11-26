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В оккупированный Крым приедет еще одна иностранная делегация

В оккупированный Крым приедет еще одна иностранная делегация
Крым.Реалии сообщает, что в Симферопольском музыкальном училище планируют выступить южнокорейские музыканты – информация об этом появилось на сайте Крымской филармонии, - передает replyua.net.

Оккупационные власти Крыма заявили, что в филармонии Крыма выступит симфонический оркестр совместно с музыкантами из Южной Кореи. Оркестр исполнит увертюру Вагнера «Валькирии», концерт для виолончели Гайдна и одну из симфоний Мендельсона.

Напоминаем, что двадцать пятого июля на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины было опубликовано обращение ко всем иностранным гражданам, планирующим посетить Крым. В нем указывалось, что посещение Крымского полуострова возможно лишь с согласия украинских властей и лишь через пункты пропуска, контролируемые украинскими властями. Пересечение границы с Крымом с помощью паромного сообщения через Керченский пролив или авиационного транспорта является незаконным и расценивается украинскими властями как грубое нарушение законодательства Украины. Тем не менее, отдельные иностранные граждане все же посещают Крым, в том числе жители Европы.
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В оккупированный Крым приедет еще одна иностранная делегация

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