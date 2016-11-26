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Кримчани стали «ядерними заручниками» Кремля

Кримчани стали «ядерними заручниками» Кремля
Оглядачі аналітичної групи «Інформаційний спротив» проаналізували темпи мілітаризації окупованого Російською Федерацією Кримського півострова і зробили невтішні висновки про перспективи цієї території стати «туристичною Меккою», - про це інформує replyua.net.

Так, заманюючи кримчан на референдум, Кремль обіцяв, що невдовзі територія стане улюбленим місцем відпочинку для туристів не тільки з Росії та СНД, а і зі всього світу. Тим не менш, ідея не вдалась – всі ці плани було поховано під хвилею посиленої мілітаризації земель. Деякі експерти наголошують, що насиченість зброєю окупованого півострова вже перевищила відповідні показники за часів Радянського Союзу. Серед прикладів цього – відмова від розмінування Макензієвих гір та Інкерманських штолень, яке планомірно проводилось Україною. Ще і в цьому році на даний проект у бюджеті Севастополя було передбачено сорок мільйонів рублів, але, ймовірно, ці гроші знадобились для іншого.

Натомість, ведуться активні роботи щодо переобладнання і ремонту колишнього секретного об’єкта «Феодосія 13», де за часів Радянського Союзу зберігалась ядерна зброя. На карті Криму з’являється все більше нових точок, які стають секретними і прохід до яких забороняється – який вже тут туризм. Саме з окупованого півострова Кремль буде грозити НАТО своїм ядерним арсеналом. При цьому саме кримчани стануть першою мішенню у разі завдання Заходом удару у відповідь.
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