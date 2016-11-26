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В Крыму могут появиться «сочинские» пляжи

В Крыму могут появиться «сочинские» пляжи
В пресс-службе «Министерства туризма и курортов» Крыма заявили о том, что на полуострове будут применять такую же модель использования пляжных территорий, как и в Сочи, информирует replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.

По словам Сергея Стрельбицкого, «министра туризма», крымский регион и Сочи будут соединять, поскольку в обоих регионах совпадают туристические интересы. «Крым уже перенял сочинскую модель и планирует довести пляжи до европейского уровня. Власти Сочи должны поддержать нас в том, что касается изменений в санитарных правилах устройства, которые утверждались больше тридцати лет назад. В современных условиях выполнение этих правил стало невозможным, и совместно с Сочи мы должны прийти к современным стандартам», подчеркнул Стрельбицкий.

Кроме того, он отметил, что в скором времени будет запущен комплекс программ «Интерактивный перечень крымских пляжей». В этих программах будет отображена полная информация обо всех пляжных территориях Крыма – характеристика пляжей, характер грунта, их местоположение, ближайшие населенные пункты, инфраструктура.
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