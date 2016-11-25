Крымские мусульмане требуют от Аксенова остановить беспредел

Эльмар Абдулганиев, имам евпаторийской общины «Хан-джами», обратился к Сергею Аксенову, «главе» Крыма, с просьбой остановить происходящий на полуострове беспредел, передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.
Поводом для такого обращения стал обыск в мечети, который 14 ноября провели российские силовики. По словам Абдулганиева, он от лица всех мусульман Евпатории обращается к руководству Крыма, и, прежде всего, к Сергею Аксенову, а также остальным лицам, занимающим высокие должности. «Обращаюсь к Сергею Аксенову и прошу повлиять на ситуацию, произошедшую 14 ноября этого года, когда в нашей мечети провели несанкционированный обыск сотрудники Федеральной службы безопасности», отметил имам.
По его словам, сотрудники ФСБ нашли в мечети, а затем изъяли книги экстремистского характера, но на самом деле, этих книг в мечети никогда не было, и их кто-то подкинул туда. «Этим людям мир на полуострове не нужен. Хотелось бы, чтобы руководство Крыма повлияло на ситуацию и остановило беспредел», подчеркнул имам.
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