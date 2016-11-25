«Власти» Симферополя рассказали о баснословной сумме на ремонт дорог

Геннадий Бахарев, «глава администрации» Симферополя, в эфире «Спутник в Крыму» рассказал о том, сколько денег было выделено на ремонт дорог в городе, информирует replyua.net.
По словам Бахарева, на ремонт дорог в Симферополе уже потрачено два миллиарда рублей, однако приблизительная сумма, которая потребуется, чтобы отремонтировать все дороги, достигает 15 миллиардов рублей. «Глава администрации» отметил, что в настоящий момент сразу в нескольких районах Симферополя ведутся дорожные работы, и освоение средств достигнет ста процентов. «Текущие работы будут завершены до 20 декабря, и мы освоим средства на сто процентов», заявил Бахарев. Напомним, что в начале ноября этого года «Служба технического надзора Крыма» представила проект нового дорожного маршрута через два населенных пункта – Заречное и Трудовое.
Новый дорожный маршрут, согласно проекту, соединит ялтинскую и керченскую трассы в обход Симферополя. Вчера в Крыму также заявили, что до конца следующего года будет завершено строительство дороги Дубки-Левадки, и на эти цели было выделено два с половиной миллиарда рублей.
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