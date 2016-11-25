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Российским туристам хотят «впихнуть» Крым вместе с путевкой в Сочи

Российским туристам хотят «впихнуть» Крым вместе с путевкой в Сочи
Похоже, российские власти уже не знают, как привлечь туристов, которые не горят желанием поехать на отдых в Крым, поэтому они решили продавать так называемые пакетные туры, включающие в себя поездку в Сочи, а оттуда – в Крым, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

О такой идее накануне заявил Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму. По его словам, создание пакетного тура Сочи-Крым может стать очень интересной идеей – он будет одним из самых востребованных туров на российском туристическом рынке. Сафонов предложил продавать этот пакетный тур во время пленарного заседания в рамках Международного туристского форума, проходящего в Сочи. Христофор Константиниди, министр туризма, курортов и олимпийского наследия Краснодарского края также нашел эту идею весьма перспективной и отметил, что ее нужно обязательно развивать.

По словам российского чиновника, такой «круизный пакетный тур» позволит развивать туристическую отрасль сразу в двух южных регионах России – в Крыму и Краснодарском крае. Напомним, что в десятку самых популярных курортов РФ в этом году вошли три крымских города – Евпатория, Алушта и Ялта.
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