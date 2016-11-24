В окупований Крим приїжджала делегація турецьких бомжів – блогер розвінчала черговий фейк російських ЗМІ

Блогер Катерина Гандзюк дала свої коментарі з приводу чергової брехні кремлівських пропагандистів, яку з радістю підхопили українські ЗМІ, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали Site.ua.
Так, блогер обурюється, що українські журналісти, скориставшись публікаціями російських «колег», повідомили вчора новину – Крим відвідала делегація депутатів з Туреччини. Серед тих, хто став гостем російських окупантів Криму, ЗМІ, зокрема, назвали особистого помічника глави турецької держави Мехмета Мутлу та депутата законодавчого органу Махмута Малі. Блогер наголошує, що шляхом проведення нескладних маніпуляцій в пошуковій системі можна з’ясувати, що Махмут Самі Малі був депутатом двадцять п’ятого скликання (зараз працює двадцять шосте скликання Великих національних збрів Туреччини). Крім того, журналісти розповідали про присутність «брата Ердогана», «віце-мера Анкари», «праву руку турецького президента» тощо. Звісно, нікого з цих людей у складі делегації не було і близько.
Загалом, «делегація» переважно складалась з різноманітних «громадських активістів», які вже давно покинули справи і «пішли на пенсію». Відтак, блогер робить висновок, що в окупований Крим по суті завезли чоловіків невідомого походження, перевдягли у непогані костюми і просто водили по Сімферополю для створення належного пропагандистського ефекту.
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