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У Росії з'явилася ідея, як підняти рівень туризму в окупованому Криму

У Росії з'явилася ідея, як підняти рівень туризму в окупованому Криму
Очільник Федерального агентства Російської Федерації з питань туризму Сафонов Олег пропонує туристичним агентствам, які займаються внутрішнім туризмом, розробити тури за якими росіяни в одній поїздці зможуть побувати в Сочі і в окупованому Криму. Про це він заявив сьогодні, 24-го листопада, виступаючи на пленарному засіданні Міжнародного туристичного форуму, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«На мою думку важливо на сьогоднішній день і на майбутнє створити туристичний пакет, який буде охоплювати в одній подорожі і Крим, і Сочі. Я переконаний, що цей туристичний продукт буде дуже популярним серед громадян Росії», - каже Сафонов. Дану ідею з захопленням підтримав міністр туризму та курортів Краснодарського краю Христофор Константініді та наголосив, що її потрібно розвивати в рамках круїзної подорожі.

«Круїзний туризм стане фундаментом для розвитку туризму по всьому Краснодарському краю. Але це може бути реальним лише у випадку з відвідуванням Криму», - заявив він. Як повідомлялося раніше, за ввесь пляжний сезон декілька блогерів неодноразово висміювали «вражаюче велику» кількість російських туристів на пляжах анексованого Росією українського півострова.
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