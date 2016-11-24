Турки понесут ответственность за визит в Крым

Об этом было заявлено в украинском посольстве, дипломаты которого проявили очень серьезную обеспокоенность относительно целого ряда визитов иностранцев ту территорию Украины, что была временно оккупирована Россией, а именно в Крым.
Помимо всего остального, в данном заявлении говорится о том, что украинская сторона много раз подчеркивала полную недопустимость любых посещений Севастополя и Крыма. Визиты иностранцев такого рода являются ничем иным, как попытками легализации незаконной аннексии и оккупации полуострова, приведшей ко множественным гуманитарным, социальным и ужасным экономическим проблемам. Помимо того, подобные визиты можно расценивать как нарушение украинского государственного суверенитета, а так же многих международных норм и документов.
Украинские дипломаты спешат еще раз акцентировать и напомнить всем иностранным компаниям, политикам и гражданам о том, что за незаконные визиты в Крым придется нести ответственность соответственно всем нормам действующего украинского законодательства, а так же действующего международного права. Как стало известно ранее, в некоторых российских СМИ появилась информация о прибытии в уже оккупированный Россией украинский Крым турецкой официальной делегации. Непосредственно составе которой присутствовали депутаты, политики и некоторые бизнесмены. В частности, на полуострове якобы побывал Ахмет Тунч, занимающий должность вице-мэра Анкары, а так же представитель турецкого Президента Эрдогана.
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