У ФСБ РФ кажуть, що схопили ще одного "українського шпигуна"



Федеральна служба безпеки Росії знову заявляє про те, що їй вдалося затримати на території Севастополя ще одного українського шпигуна – капітана запасу Пархоменка Леоніда. Про це сьогодні, 24-го листопада, на офіційному сайті ФСБ повідомляє прес-центр спецслужби РФ,



«Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації 22-го листопада у місті Севастополь затримали колишнього військового Чорноморського флоту Збройних сил України капітана другого рангу Леоніда Сергійовича Пархоменка», - йдеться у інформаційному листі. також у повідомленні ФСБ зазначається, що даний громадянин нібито виконував вказівки Головного управління розвідки Міністерства оборони України. «Пархоменко збирав та передавав іноземній країні інформацію про Чорноморський флот Російської Федерації, яка містить у собі секретні матеріали», - кажуть російські спецагенти.



На даний момент ФСБ Росії порушила кримінальне провадження проти вищезазначеної особи за ознаками вчинення злочину щодо державної зради. Наразі ведуться невідкладні слідчі дії. На даний момент ГУР Міністерства оборони України ще не надало свій коментар по даній заяві російських служб.

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Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер Федеральна служба безпеки Росії знову заявляє про те, що їй вдалося затримати на території Севастополя ще одного українського шпигуна – капітана запасу Пархоменка Леоніда. Про це сьогодні, 24-го листопада, на офіційному сайті ФСБ повідомляє прес-центр спецслужби РФ, передає replyua.net «Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації 22-го листопада у місті Севастополь затримали колишнього військового Чорноморського флоту Збройних сил України капітана другого рангу Леоніда Сергійовича Пархоменка», - йдеться у інформаційному листі. також у повідомленні ФСБ зазначається, що даний громадянин нібито виконував вказівки Головного управління розвідки Міністерства оборони України. «Пархоменко збирав та передавав іноземній країні інформацію про Чорноморський флот Російської Федерації, яка містить у собі секретні матеріали», - кажуть російські спецагенти.На даний момент ФСБ Росії порушила кримінальне провадження проти вищезазначеної особи за ознаками вчинення злочину щодо державної зради. Наразі ведуться невідкладні слідчі дії. На даний момент ГУР Міністерства оборони України ще не надало свій коментар по даній заяві російських служб.