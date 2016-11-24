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В Севастополе задержан бывший российский военный

В Севастополе задержан бывший российский военный
Российским ФСБ на территории оккупированного Крыма в Севастополе был задержан бывший российский военнослужащий за якобы «шпионаж в пользу Украины». Об этом заявляют непосредственно в ФСБ России. Очередной «украинский агент» якобы согласно заданию украинского Министерства Обороны занимался сбором сведений о непосредственной деятельности российского Черноморского флота. В сообщении так же говорится, что задержанным является бывший военный Леонид Сергеевич Пархоменко, ранее служивший в штабе Черноморского флота в звании капитана второго ранга.

Бывший российский военный якобы «выполнял задания украинского разведывательного управления, передавая этой спецслужбе актуальные сведения о российском Черноморском флоте, которые являются государственной тайной». В свою очередь украинское Министерство обороны не подтверждает данную информацию, называя ее очередным фейком, намеренно созданным Россией для сокрытия репрессивных антигуманных действий против жителей Крыма.

Стоит так же напомнить, что 9 ноября в российском ФСБ уже заявляли о задержании целой «группы украинских диверсантов» на территории временно оккупированного Россией Севастополя. Участники группы якобы планировали совершать диверсии на военных оккупационных российских объектах в Крыму.
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