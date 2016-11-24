В Севастополе пытаются выселить жильцов из общежития украинской академии

23 ноября в общежитие бывшей украинской банковской академии, расположенном в Севастополе, заявились судебные приставы, которые попытались выселить жильцов, сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии. Как стало известно, студентов в общежитии не было, и судебные приставы выселяли детей и женщин.
Очевидцы инцидента рассказали, что дети сильно испугались, когда приставы пытались зайти в комнаты без разрешения жильцов. Кроме того, приставы даже пытались выносить вещи из комнат, заставляли жильцов взять какие-то документы без необходимых данных и печатей. Жильцы услышали немало угроз в свой адрес. Нужно отметить, что украинский ВУЗ был ликвидирован два года назад, и студенты больше в общежитии не проживают – комнаты заняты только несколькими семьями бывших сотрудников ВУЗа.
Жильцы ранее отстояли свои права на проживание в общежитии в суде. Однако в этом месяце было общественное заседание, на котором приняли решение передать здание Севастопольскому государственному университету. Жильцы теперь готовы обратиться с жалобой к самому Путину.
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