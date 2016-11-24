валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

В Севастополе пытаются выселить жильцов из общежития украинской академии

В Севастополе пытаются выселить жильцов из общежития украинской академии
23 ноября в общежитие бывшей украинской банковской академии, расположенном в Севастополе, заявились судебные приставы, которые попытались выселить жильцов, сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии. Как стало известно, студентов в общежитии не было, и судебные приставы выселяли детей и женщин.

Очевидцы инцидента рассказали, что дети сильно испугались, когда приставы пытались зайти в комнаты без разрешения жильцов. Кроме того, приставы даже пытались выносить вещи из комнат, заставляли жильцов взять какие-то документы без необходимых данных и печатей. Жильцы услышали немало угроз в свой адрес. Нужно отметить, что украинский ВУЗ был ликвидирован два года назад, и студенты больше в общежитии не проживают – комнаты заняты только несколькими семьями бывших сотрудников ВУЗа.

Жильцы ранее отстояли свои права на проживание в общежитии в суде. Однако в этом месяце было общественное заседание, на котором приняли решение передать здание Севастопольскому государственному университету. Жильцы теперь готовы обратиться с жалобой к самому Путину.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
11868

Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о Анатолие Могилеве, который до Майдана являлся «хозяином Крыма» и ставленником Януковича. Муждабаев подчеркивает, что он «пересидел» тяжелые для


Последние новости

Шульц уходит с должности главы Европарламента, чтобы баллотироваться в Бундестаг

В соцсетях высмеяли обещание Порошенко

Суд відновив діяльність банку "Велес" - Гонтарева

Захисники Єфремова вимагають звільнити їх підзахисного негайно

Балчун не оправдывает ожиданий

Reuters: РФ тайно поставляет топливо в Сирию в обход санкций

РФ визнала Джемілєва молодшого громадянином України і готова його звільнити

Синоптики прогнозируют холодную погоду и снегопады

Украине и Грузии предоставят безвиз не ранее лета 2017 года

Міноборони: ФСБ РФ потрібно трішки пригальмувати з серіалом "українські шпигуни"

Событие в США: вскрыта капсула времени

Йозвяк розповів про можливості надання безвізового режиму для України

Кардин: Россия должна ответить за преступления в Украине

В Украине растет количество свалок с токсичными отходами

Какая судьба ожидала бы Украину без Майдана – мнение эксперта

В Украине резко увеличились запасы семян подсолнечника

У ФСБ РФ кажуть, що схопили ще одного "українського шпигуна"

Россия отправила на Донбасс еще один гумконвой

Терорист з "ДНР" хотів оформити українську пенсію

В 2017 году в Украине появится Служба финансовых расследований

 Новости за день