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Эксперт: нужно вырабатывать иммунитет на российскую пропаганду в Крыму

Эксперт: нужно вырабатывать иммунитет на российскую пропаганду в Крыму
Ольга Духнич, известный социальный психолог, считает, что киевское руководство должно активно развивать социальную и информационную стратегии по оккупированному Крыму, сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии. По словам психолога, сейчас жителям Крыма приходится самостоятельно вырабатывать иммунитет на всю пропаганду со стороны РФ.

Духнич считает, что иммунитет к этой пропаганде очень высокий у тех крымчан, которые часто ездят на материковую Украину, общаются в Украине с друзьями и родственниками. «У тех, кто находится только на полуострове и никуда не выезжает, иммунитета к российской пропаганде практически нет. И у Украины сейчас очень важная задача – бороться за молодых крымчан, у которых вся жизнь еще впереди. Именно эти крымчане посещали украинские детские сады и школы, они прекрасно помнят Украину», отмечает Духнич.

По ее мнению, нельзя упустить молодое поколение жителей Крыма, поскольку началась сильнейшая пропаганда и идеализация России. «Украине нужно отвечать именно на эти риски, чтобы не потерять целое поколение жителей Крыма», считает психолог.
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