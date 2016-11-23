В Крым прибыла делегация из Турции – СМИ

Сайт «Крым.Реалии» пишет, что в оккупированный РФ полуостров прибыла делегация из Турции. Информация об этом сегодня появилась в Российских средствах массовой информации. Они пишут, что в турецкую делегацию вошли чиновники, политики и представители бизнеса, - передает replyua.net.
Они сообщают, что сегодня в симферопольском аэропорту приземлился самолет, вылетевший из столицы РФ. Он доставил на аннексированный полуостров турецких делегатов – двадцать чиновников, представителей политических элит и бизнеса, а также неправительственных организаций. В состав делегации вошел представитель турецкого президента, представители силовых ведомств Турции, вице-мэр Анкары и другие высокопоставленные чиновники.
Российские СМИ позже сообщили, что в аннексированный Россией Крымский полуостров планируют также в ближайшее время прилететь несколько депутатов турецкого законодательного органа, представителей правящей партии Турции, а также двоюродный брат главы турецкого государства, Мехмет Мутлу. Как отмечают в российских источниках, турецкая делегация планирует пробыть на полуострове три дня. В ее планы входит встреча с лидерами крымскотатарской общины и посещение ЮБК.
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