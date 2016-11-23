В Крыму введен карантин

Оккупационные власти Крыма ввели карантин на полуострове из-за новой вспышки вируса африканской чумы у свиней, информирует replyua.net. Заявление о введении в Крыму карантина сделал Сергей Аксенов, «глава» полуострова. По его словам, очаги опасной болезни для свиней были зафиксированы в Ленинском районе полуострова.
В настоящий момент в Крыму предпринимают меры карантинного характера. Аксенов рассказал, что в Ленинском районе выявлено около 180 свиней, зараженных вирусом африканской чумы, и сейчас ветеринарные службы полуострова определяют границы карантинной зоны. Первая вспышка заболевания на полуострове была зафиксирована работниками ветеринарных служб в начале текущего года. Тогда были выявлены десятки зараженных свиней на территории Раздольненского и Белогорского районов.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Крыму 8 февраля. Нужно отметить, что вирус африканской чумы также фиксируют в нескольких районах материковой Украины. Из-за эпидемии заболевания сразу несколько стран отказались от импорта украинской свинины.
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