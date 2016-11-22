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Крымский Бандеровец: соцсети высмеивают "похищение" двух российских военных из Крыма

Крымский Бандеровец: соцсети высмеивают "похищение" двух российских военных из Крыма
Крымский Бандеровец пишет о том, как социальные сети отреагировали на так называемое «похищение Службой безопасности Украины двух российских военнослужащих в Крыму и удерживание их на материке», являющееся очередным фэйком ФСБ, - передает replyua.net.

Как известно, вчера российские власти обвинили СБУ в похищении двух военнослужащих РФ с территории оккупированного полуострова. СБУ опровергла эти обвинения, заявив: «Мы не вывозили их. Мы арестовали двух дезертиров ВСУ, которые пересекали административную границу с Крымом. Эти военнослужащие изменили присяге и служат РФ в аннексированном Крыму». Позднее в российских СМИ писали, что СБУ не похищала этих людей, а «заманила», пообещав передать им копии дипломов о получении ими высшего образования на территории Украины. Пресс-центр СБУ подтвердил, что это была «спецоперация по задержанию дезертиров, которые должны были якобы получить на материке документы в обмен на деньги».

Крымский Бандеровец подчеркивает, что оба задержанных дезертира находятся в списках базы Миротворца с августа 2014 года. Пользователи социальных сетей в связи с этим писали: «То, что их задержали на КПП означает, что они тупые и не чувствуют никакой вины» и «Неужели российские СМИ не понимают, что обвиняя нас в похищении, они нам делают рекламу?». Некоторые из них шутили, что «этим дезертирам надо присвоить премию Дарвина», а также что «кто-то в Украине получил обещанных двух рабов».
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