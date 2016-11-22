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Аксенов обвинил Украину в «преступлении против народа Крыма»

Аксенов обвинил Украину в «преступлении против народа Крыма»
«Глава» Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке написал о том, что энергоблокада полуострова является преступлением против крымского народа, передает replyua.net.

По словам Аксенова, ровно год назад против крымского народа было совершено серьезное преступление, и его совершили киевские власти, когда начали энергетическую блокаду полуострова. «На территории Херсонской области взорвали высоковольтные опоры, и с этого дня Крым был полностью обесточен», написал «глава» полуострова. По его словам, правозащитные организации вообще не отреагировали на это «преступление», а власти Киева «до сих пор пытаются протолкнуть в Организацию объединенных наций циничную и лживую резолюцию, в которой прописаны пропагандистские штампы о якобы нарушениях прав людей в Крыму».

«Мы смогли обеспечить электроэнергией Крым в полном объеме. Спустя год после блокады. Генерации энергосистемы в Крыму и энергомоста хватает для того, чтобы перебоев с электричеством не было. Однако этих ресурсов не хватит для дальнейшего развития полуострова», пишет Аксенов.
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