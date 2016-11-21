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Правозащитница: Россия формирует культ войны у крымских детей

Правозащитница: Россия формирует культ войны у крымских детей
Правозащитники сообщают о том, что оккупационные власти Крымского полуострова формируют у крымских детей культ войны. «Россия зомбирует молодое поколение крымчан», - заявляет Ольга Скрипник.

Как сообщает replyua.net, оккупационные власти Крыма всеми способами пытаются заставить крымских детей любить войну и почитать ее культ – они вывозят детей в разнообразные «патриотические» военизированные лагеря, проводят мероприятия с участием «казаков». Ранее сообщалось, что в 2014 году в ряды детской военизированной организации «Юнармия» вступили 100 малолетних крымчан. Правозащитница сообщает, что без детей в оккупированном Крыму не обходится ни одно посвященное войне торжественное мероприятие: парад, митинг, празднование военного праздника. «Детей, даже самых маленьких, выряжают в военную форму, и заставляют плясать перед захватчиками чужих территорий», - отмечает она.

Скрипник сообщает, что оккупанты в своей пропаганде не ограничиваются портретом Путина – они используют лучшие методы, разработанные нацистами. «Через пять-шесть лет эти дети, не раздумывая, выберут военную профессию, а ведь они могли бы выбрать любую другу», - отмечает она. Крымский Бандеровец сообщает, что не только дети, но и школьные учителя в Крыму уже зазомбированы и стали ярыми поклонниками «русского мира».
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