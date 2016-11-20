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В Крыму в районе горы Демерджи заблудились два украинца - СМИ

В Крыму в районе горы Демерджи заблудились два украинца - СМИ
Сайт Крым.Реалии пишет, что так называемое «Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма» сегодня отчиталось в спасении двух жителей Кропивницкого, заблудившихся в районе горы Демерджи, - передает replyua.net.

Пресс-служба ведомства пишет, что к ним вчера вечером поступил звонок от двух туристов, которые после наступления темноты сбились с пути. Мужчины утверждали, что находятся в районе горы Демерджи и не могут найти дорогу обратно. По словам одного из них, их пеший поход был довольно долгим, поэтому они сильно устали. Когда спасатели прибыли к пострадавшим, выяснилось, что один из туристов плохо себя чувствовал. Оба пострадавших являются гражданами Украины и приехали в Крым с материка. Одному из них двадцать девять лет, другом – двадцать восемь.

Напоминаем, что 17 ноября вблизи горного поселка Лаванда сотрудники так называемого «МСЧ Крыма» спасли двух туристок, являющихся жительницами полуострова, а 12 ноября – туриста из Москвы. Житель российской столицы заблудился в районе Таракташской тропы – оказавшись на крутом скальном склоне, он не смог самостоятельно продолжить движение.
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