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Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым

Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым
Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщает, что в ходе откровенного разговора с Михаилом Ходорковским выяснил, кому, по мнению российского «оппозиционера», принадлежит Крым, - передает replyua.net.

Как известно еще в мае Ходорковский опубликовал на своей странице пост о том, что он учредил политическое движение «Открытая Россия», и является его первым председателем. На вопрос Муждабаева о том, поддерживает ли эта организация аннексию Крыма, Ходорковский ответил: «Вопрос судьбы Крыма не является важнейшим вопросом для российского общества, как и возвращения его Украине – у нас сейчас есть намного более важные проблемы». Муждабаев решил уточнить, намерены ли демократические силы России в случае прихода к власти, урегулировать с Украиной вопрос Крыма. Лидер «Открытой России» пообещал, что демократическое правительство РФ попытается найти компромисс с Украиной, однако самым важным в такой ситуации будет мнение крымчан. Ходорковский также подчеркнул, что «законы о присоединении Крыма к России» нельзя просто отменить – они отражают «позицию российского общества».
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