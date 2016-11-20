В Севастополе рассказали о рекордном урожае винограда

В «Департаменте сельского хозяйства» Крыма рассказали о том, что аграрии Севастополя собрали большой урожай косточковых и семечковых культур, а также винограда, информирует replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии».
В сообщении говорится о том, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия (засушливое лето) и возраст посаженных культур, урожай этого года превысил прошлогодний урожай на 11,4 процента. В «ведомстве» рассказали, что в этом году было собрано 15,234 тысячи тонн винограда с площади 4,337 тысяч гектаров, и это на одиннадцать процентов больше прошлогоднего урожая. Косточковых и семечковых культур было собрано 1,257 тысяч тонн с площади 479 гектаров, и это на 16 процентов больше объема прошлогоднего урожая.
Также в сообщении говорится о том, что в текущем году площадь земель сельскохозяйственного назначения будет значительно увеличена – на 482 гектара. По состоянию на начало ноября было посажено порядка 93 гектаров многолетних насаждений. Нужно отметить, что такие данные даются на фоне информации о дефиците воды в Крыму, а также на фоне санкций против аннексированного полуострова.
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