валюта
СпецтемаПортников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В Крыму снесут 20 домов, чтобы построить дорогу

В Крыму снесут 20 домов, чтобы построить дорогу
В аннексированном Крыму «Министерство транспорта» собирается построить трассу «Таврида» и ради этой дороги снесет двадцать зданий, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Министерства». Как стало известно, власти собираются снести жилые дома, однако заявляют, что число семей, которые нужно будет переселить, минимальное.

В пресс-релизе говорится о том, что проложить трассы в объезд никак невозможно, поскольку такой проект приведет к большому расходу средств. Будут снесены около двадцати жилых домов в селе Совхозное, которое расположено в Симферопольском районе. Земельные участки села попадают в зону, где будет пролегать автострада. Как заявил Анатолий Волков, «министр транспорта» Крыма, строительство дороги, соединяющей Севастополь, Симферополь и Керчь, имеет государственную важность, и эта трасса является необходимой для обеспечения нормальной жизни на полуострове.

Впрочем, в пресс-релизе нет никакой информации о том, где теперь будут жить селяне – или их переселят в многоквартирные дома, или выдадут участки под строительство, - никто об этом не говорит.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
18 ноя 2016
28556

Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

В этом году свой прощальный визит в Украину на посту вице-президента США проведет Джозеф Байден. Известный украинский журналист Виталий Портников подчеркивает, что приезд Байдена станет не просто

18 ноя 2016
21623

Прибывшие на Донбасс российские «освободители» выгоняют людей из своих квартир

По информации куратора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука, со стороны РФ границу пересекли новые колоны военной техники в сопровождении российских боевиков, которые


Последние новости

Идеальный «русский мир»: с января 2017 года в РФ вырастут цены на алкоголь, табак и топливо

Эксперт: Трамп слишком поздно поймет игру противников США

Ярый противник России может возглавить Пентагон

Украинцам планируют повысить пенсионные выплаты

В Крыму снесут 20 домов, чтобы построить дорогу

Гелетей и сотрудники СБУ сотрудничают с аннексированным Крымом – СМИ

Рабинович: вся абсурдность существования

Путин без катушек, но не настолько: эстонцы не верят, что РФ может позариться на их страну

В Киевском водохранилище появятся десятки тысяч мальков

Сколько километров дорог уже отремонтировали в Украине?

Ученый: кандидаты на должность госсекретаря США оба ужасные

Амбиции Саакашвили: грузин займется большой политикой

План мероприятий на годовщину Майдана

Политик: Путину нужно красиво слить Донбасс

Синоптики пообещали украинцам хорошую погоду в выходные

Киевляне испытали шок после получения квитанций за отопление

Канье Уэст поддержал Трампа, за что серьезно поплатился

Эрдоган раскритиковал Обаму и заявил, что разочарован в США

Фарион призывает запретить русскоязычным украинцам учиться и работать в Украине

Порошенко встретится с Трампом не раньше февраля

 Новости за день