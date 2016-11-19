В Крыму снесут 20 домов, чтобы построить дорогу

В аннексированном Крыму «Министерство транспорта» собирается построить трассу «Таврида» и ради этой дороги снесет двадцать зданий, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Министерства». Как стало известно, власти собираются снести жилые дома, однако заявляют, что число семей, которые нужно будет переселить, минимальное.
В пресс-релизе говорится о том, что проложить трассы в объезд никак невозможно, поскольку такой проект приведет к большому расходу средств. Будут снесены около двадцати жилых домов в селе Совхозное, которое расположено в Симферопольском районе. Земельные участки села попадают в зону, где будет пролегать автострада. Как заявил Анатолий Волков, «министр транспорта» Крыма, строительство дороги, соединяющей Севастополь, Симферополь и Керчь, имеет государственную важность, и эта трасса является необходимой для обеспечения нормальной жизни на полуострове.
Впрочем, в пресс-релизе нет никакой информации о том, где теперь будут жить селяне – или их переселят в многоквартирные дома, или выдадут участки под строительство, - никто об этом не говорит.
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