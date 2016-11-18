За два года оккупации цены в Крыму подскочили в два раза

За два года аннексии Крыма цены на основные продукты питания на полуострове взлетели ровно в два раза, информирует replyua.net со ссылкой на Kafanews. Популярное издание Феодосии представило новый обзор цен, сделанный несколько дней назад в самых популярных торговых точках города.
В издании подчеркивают, что этой осенью также был зафиксирован так называемый сезонный фактор подорожания. Только за один месяц осени бананы в Крыму подорожали сразу на 15 процентов, молоко и сливочное масло – на 20 процентов, томаты – на 25 процентов, огурцы – на рекордные 160 процентов. Только три продукта в Феодосии за последний месяц подешевели. Речь идет о сахаре, - он «скинул» сразу десять процентов, и о луке с капустой – овощи подешевели на 15 процентов.
В рыбных рядах на рынках Феодосии ситуация печальная: караси по 90 рублей (10 рублей – 4 гривны), хамса по 160 рублей, пеленгас и карп по 210 рублей за кило. К фруктам вообще не подступиться – хурма стоит 100 рублей, виноград – 150 рублей, груши и гранаты – 160 рублей. Удивили цены на некоторые овощи: баклажаны обойдутся крымчанам в 220 рублей за кило, кабачки – в 120, а цветная капуста – в 70 рублей.
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