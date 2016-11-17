В Крыму зомбируют детей культом войны и победобесия – правозащитница

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В аннексированном Россией Крыму детям одевают советские фуражки еще в садике, вместе с флажками России выдают советские флажки. Об этом рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник.По словам правозащитницы, на воспитание крымских детей в русле пропаганды российская власть выделяет огромные финансы. «В оккупированном Крыму не обходятся одним портретом Путина, там пропаганда на каждом углу, ее вливают в уши детей и во время учебы, и во время отдыха. Во главе любой истории могущество России. Естественно такой эффект себя оправдает, российские спецслужбы взяли все самое лучшее, что можно было взять у нацистов», – рассказала Ольга Скрыпник.Милитаризация, которая происходит в Крыму, в первую очередь направлена на подрастающее поколение. В крымских учебных заведениях появилась масса патриотических дисциплин и кружков, на них приглашают боевиков, которые воевали на Донбассе или же российских кадровых военных, те, в свою очередь рассказывают слезливые истории о «русском мире» и бандеровцах, которые утопили Украину в крови, а теперь позарились на русский народ. После такого «прополаскивания» мозгов не то, что дети, даже крымские учителя стают зазомбированными поклонниками «русского мира».