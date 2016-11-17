Путин убежал, но преступления остались: суд в Гааге получил доказательства преступлений РФ в Крыму

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин отозвал подпись под соглашением по Международному уголовному суду, правозащитники уже передали в Гаагу пакет с доказательствами преступлений против человечности Россией Крыму.
На протяжении более чем двух лет правозащитники, волонтеры, общественные организации приложили максимум усилий для того, чтобы составить целостный объемный документ, который подтверждает факт множественных нарушений прав человека в аннексированном Россией украинском Крыму. Среди доказательств есть подробная информация о насилии, запугивании, издевательствах, пытках над людьми на полуострове. Также в отчете отмечается, что большинство преступлений были согласованы с самопровозглашенной властью в Крыму, а также высшим руководством РФ.
Правозащитники сообщили, что в отчете также есть информация об убийствах. Кроме того, множество фактов незаконно отобранного имущества. Особый акцент сделан на принудительном выселении и перемещении около 60 тысяч жителей Крыма, среди которых львиная доля приходится на крымских татар.
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