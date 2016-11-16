У РФ заявили, що зловили ще одного "українського диверсанта"

У Російській Федерації в черговий раз заявляють, що затримали українського громадянина, який працює на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це сьогодні, 16-го листопада, пише російське видання «РІА Новини», посилаючись на власні інформаційні джерела в російських спецслужбах, передає replyua.net.
«У Сімферополі правоохоронці затримали ймовірного агента ГУР Міністерства оборони України. Під час обшуку у затриманого було вилучено пістолет з бойовими набоями, ручну гранату та матеріали для виготовлення вибухового пристрою», - цитує агентство свого співрозмовника.
Як повідомлялося раніше, у Федеральній службі безпеки Російської Федерації заявили, що 9-го листопада поточного року на території окупованого Росією Севастополя їм вдалося затримати кількох диверсантів, які працюють на український уряд та готували план щодо знищення кількох об’єктів військової інфраструктури Криму та Севастополя. Через деякий час у російських ЗМІ з’явилися імена тих затриманих українців: Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович та Бессарабов Олексій Євгенович. Міноборони України відмовилося коментувати ці заяви ФСБ.
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