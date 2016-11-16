Резолюция ООН по Крыму: Россия не только агрессор, но и страна-оккупант

Заседание Генассамблеи ООН принесло мало приятного президенту РФ Владимиру Путину, поддержав резолюцию, инициатором и главным разработчиком которой была Украина. Резолюция не только осуждает те «бесчинства», которые наблюдаются в Крыму, но и четко называет виновника нарушений права человека.
Следует отметить, что такому решению ООН предшествовало не менее важное решение на заседании ПАСЕ, когда было признано, что российские регулярные войска вторглись в Украину на Донбассе. Теперь же однозначно трактуется и тот факт, что Россия господствует в Крыму исключительно, как страна, которая оккупировала украинский полуостров. За такое решение подняли руки 73 государства, не обошлось и без «группы поддержки Путина» - против высказались 23 страны, еще 76 «умыли руки», придержавшись нейтралитета.
Впервые в официальных документах в ООН назвали Российскую Федерацию страной-агрессором, а полуостров Крым – захваченной территорией Украины. И самый важный аргумент – в документе делается акцент на территориальной целостности Украины, в составе которой Крым и оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
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