В ООН признали, что Россия - это страна-оккупант, которая нарушает права человека в Крыму

Украинская миссия в Организации Объединенных Наций заявила в Twitter, что Генеральная Ассамблея организации сегодня приняла еще одно важное решение по Крыму – Россия не только была признана страной-оккупантом, но и государством, грубо нарушающим права и свободы человека, - информирует replyua.net.
В сообщении украинской миссии в ООН указывается, что Россия – это страна-оккупант. В организации подтвердили, что Российская Федерация с применением военной силы захватила часть принадлежащей Украине территории – Крымский полуостров, что в соответствии с международным правом является аннексией. Представители миссии сообщили, что «за» проголосовали семьдесят три страны, «против» - двадцать три.
Эмине Джеппар, занимающая должность первого заместителя министра информационной политики Украины, написала на своей странице в социальной сети в Facebook, что в числе тех государств, кто проголосовал «против», оказались: Армения, Белорусь, Китай, Куба, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, Россия, Сербия, Сирия, Узбекистан, а также еще 11 азиатских и африканских стран.
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